تعرف على قيمة الحافز النقدي للمشتركين في برنامج ” زود “

علي القحطاني (صدى):

كشف بنك التنمية الاجتماعية، عن قيمة الحافز النقدي للمشتركين في برنامج ” زود ” الادخاري.

وأوضح البنك أن قيمة الحافز النقدي تصل إلى 3 آلاف ريال للمستفيد مع نهايته مع مرونة كاملة في إدارة المدخرات والسحب والإيداع بدون أي رسوم.

ويصل الحافز النقدي الشهري إلى ٢٠٪ بما يتراوح بين 20 إلى 200 ريال، وفي حال اختار العميل التسجيل في البرنامج يتم تحويل 6 آلاف ريال في حسابه الادخاري.

وأشار إلى عدم إمكانية التعديل على البيانات المدخلة بعد الحفظ، وإنما يتم إلغاء الطلب والتقديم على طلب جديد.

ويهدف برنامج ” زود ” إلى تشجيع ثقافة الادخار في إطار رؤية المملكة 2030.