حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الشرقية ، القصيم ، الرياض), كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران ,جازان ، عسير ، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط و جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.