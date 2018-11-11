بالصور..محاولة هرب فاشلة لحوثيين تنكروا في زي نسائي

فهمي محمد(صدى):

في مرة ليست الأولى من نوعها، كشف وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني ،عن سقوط عدد من القيادات التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية بأيدى الجيش اليمني ،أثناء محاولتهم للفرار من الجبهات والمناطق المحررة متخفية بالملابس النسائية.

وأوضح الأرياني، أن تنكر الحوثيين في ملابس النساء تكررت فى ظل الانتصارات المتتالية التي حققتها القوات المسلحة مدعومة بالتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وكانت قوات الجيش اليمني قد تمكنت من تحرير مواقع وسلاسل جبلية مطلة على مدينة دمت بمحافظة الضالع، في إطار العملية العسكرية التي انطلقت لتحرير مديريتى جبن ودمت من مليشيات الحوثى الإرهابية.

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