40 جلدة لمواطن أرسل رسائل مسيئة لطليقته

علي القحطاني (صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية في جدة ، حكمًا بمعاقبة مواطن بالجلد 40 سوطًا، بسبب إرساله رسائل مسيئة إلى طليقته.

وتضمن الحكم تمكين طليقة المتهم ‏من حضور تنفيذ الجلد إذا رغبت في ذلك، بالإضافة إلى أخذ تعهد عليه بلزوم طريق الاستقامة وعدم التعرض لمطلقته بالسوء قولا وفعلا.

وكان الزوج المتهم قد أرسل 600 رسالة عبر ” واتساب ” ،تحوي عبارات بذيئة، وألفاظا جنسية وسبا وقذفا.

جاء ذلك على خلفية نشوب خلافات بينهما بسبب حضانة أطفالهما، وتبادل الطرفان الاتهامات بتعنيف الأبناء.