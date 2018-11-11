40 جلدة لمواطن أرسل رسائل مسيئة لطليقته
أصدرت المحكمة الجزائية في جدة ، حكمًا بمعاقبة مواطن بالجلد 40 سوطًا، بسبب إرساله رسائل مسيئة إلى طليقته.
وتضمن الحكم تمكين طليقة المتهم من حضور تنفيذ الجلد إذا رغبت في ذلك، بالإضافة إلى أخذ تعهد عليه بلزوم طريق الاستقامة وعدم التعرض لمطلقته بالسوء قولا وفعلا.
وكان الزوج المتهم قد أرسل 600 رسالة عبر ” واتساب ” ،تحوي عبارات بذيئة، وألفاظا جنسية وسبا وقذفا.
جاء ذلك على خلفية نشوب خلافات بينهما بسبب حضانة أطفالهما، وتبادل الطرفان الاتهامات بتعنيف الأبناء.
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