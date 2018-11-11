بالصور..الجيش الروسي يطور صاروخا نوويا أسرع من الصوت 20 مرة

موسكو(صدى):

يعمل الجيش الروسي على تطوير سلاحًا نوويًا ” خارقًا ” ،يمكنه محو مدينة بأكملها، حيث تجتاز سرعته سرعة الصوت 20 مرة.

ويدعى السلاح الذي من المقرر أن يكون جاهزًا بحلول عام 2019، ” أفنغارد ” وهو منيع لأي أنظمة مضادة للصواريخ، وقوته التدميرية تعادل 2 ميجا طن، ما يشير إلى قدرته على تدمير مناطق شاسعة وقتل الملايين.

وسينضم “ أفنغارد ” إلى فرقة “ الصواريخ الحمراء ”، التي تتخذ من جبال الأورال الجنوبية مقرًا لها، وذلك في أوائل العام المقبل.