تزامنًا مع زيارة خادم الحرمين المرتقبة..تفاصيل الزيارات الملكية السابقة لتبوك

عادل الحربي (صدى):

تترقب منطقة تبوك زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله، وهي الزيارة الأولى منذ توليه الحكم، ومن المنتظر أن يدشن خلالها عددا من المشاريع التنموية في المنطقة.

وتعتبر زيارة خادم الحرمين الشريفين هي الزيارة الملكية السادسة، لتبوك، منذ توحيد المملكة.

وفيما يلي تفاصيل الزيارات الملكية السابقة للمنطقة:

قبل نحو 67 عامًا زار الملك سعود – رحمه الله- تبوك ،في أول زيارة رسمية يقوم بها ملك سعودي للمنطقة، بالتزامن مع عيد الأضحى، بهدف تفقد أحوال شعبه بنفسه، وزيارة محطة سكة حديد الحجاز في مدينة تبوك؛ لتبنيه فكرة مشروع إعادة تسيير سكة حديد الحجاز.

بينما زار الملك فيصل -رحمه الله- مدينة تبوك، وشهدت زيارته افتتاح مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية بتبوك.، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني.

وأقام الأهالي مهرجاناً كبيراً بمناسبة هذه الزيارة التاريخية حضره الملك فيصل، وشارك الأهالي العرضة النجدية.

وكانت الزيارة الملكية الثالثة لمدينة تبوك عندما هبطت الطائرة الملكية بالملك خالد -رحمه الله- ،وقد استغرقت زيارته ثلاثة أيام افتتح خلالها عدداً من المشاريع التنموية على رأسها مستشفى القوات المسلحة في المدينة العسكرية.

وكان الملك فهد رحمه الله صاحب الزيارة الملكية الرابعة، واستغرقت ثلاثة أيام، حضر خلالها العرض العسكري الذي أقيم في مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية، وتفقد المشاريع الزراعية، كما حضر حفل الأهالي الذي أقيم في الاستاد الرياضي.

وفي زيارة الملك عبدالله -رحمه الله- قد وضع حجر الأساس لمشروع جامعة تبوك ومجمع الملك عبدالله الطبي والكليات التقنية، كما شارك الأهالي حفلهم الذي أقيم في الاستاد الرياضي “مدينة الملك خالد الرياضية”، وغادر الملك عبدالله مدينة تبوك الأحد الموافق 26 ربيع الآخر من عام 1428هـ.

يذكر أن شوارع تبوك قد تزينت بصور خادم الحرمين الشريفين، حاملة عبارات الترحيب، فيما تزيّنت الطرق بالورد، وجسورها بالأعلام السعودية.