بالفيديو..لحظة إنقاذ امرأة بعدما احتجزتها سيول القريات

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول لحظة إنقاذ امرأة احتجزتها سيول شعيب باير في القريات.

وأظهر المقطع تواجد قوات الدفاع المدني لمباشرة الواقعة، حيث قام أحد رجال الدفاع المدني بإنقاذ المرأة وسط تجمع عدد من الأهالي.

وكانت فرق الدفاع المدني مع طيران الأمن، قد تمكنوا من إنقاذ 34 شخصا عالقين في شعيب باير بسبب السيول.

كما أن إدارة تعليم القريات أعلنت تعليق الدراسة، اليوم الأحد، في مدارس المنطقة وبعض القرى التابعة لها، وأيضا في جامعة الجوف لكليات القريات وطبرجل.

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