بالفيديو.. أفعى إيرانية تصطاد فرائسها بحيلة غريبة
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو لأفعي تعيش في إيران تعتمد على حيلة خبيثة في اصطياد فرائسها.
وأظهر ” الفيديو ” ، أن الأفعى تقوم بتحريك نهاية ذيلها بطريقة تشبه العنكبوت، وذلك لشد انتباه الضحية، وتظل هي عالقة بين الصخور، فإذا ما اقتربت الضحية لأكل نهاية ذيلها انقضت عليها وافترستها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58168 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله .. وهذا ماجٌبلت عليه لتعيش ,,
,, ومنها استلهم الخبثاء ، ملالي طهران ، مااحدثوه من خبث وبث السموم ولويلات في شتى انحاء الوطن العربي والإسلامي وكافة خلق الله في انحاء المعموره ,,
,, لعنهم الله وأخزاهم في الدنيا والآخره .. آمين ,,
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2859 ] نشر منذ 2 ساعتين
تعلمت الخبث والنجاسة من سكانها
المجوس