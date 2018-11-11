بالفيديو.. أفعى إيرانية تصطاد فرائسها بحيلة غريبة

طهران(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو لأفعي تعيش في إيران تعتمد على حيلة خبيثة في اصطياد فرائسها.

وأظهر ” الفيديو ” ، أن الأفعى تقوم بتحريك نهاية ذيلها بطريقة تشبه العنكبوت، وذلك لشد انتباه الضحية، وتظل هي عالقة بين الصخور، فإذا ما اقتربت الضحية لأكل نهاية ذيلها انقضت عليها وافترستها.