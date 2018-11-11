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بالفيديو.. أفعى إيرانية تصطاد فرائسها بحيلة غريبة

بالفيديو.. أفعى إيرانية تصطاد فرائسها بحيلة غريبة
طهران(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو لأفعي تعيش في إيران تعتمد على حيلة خبيثة في اصطياد فرائسها.

وأظهر ” الفيديو ” ، أن الأفعى تقوم بتحريك نهاية ذيلها بطريقة تشبه العنكبوت، وذلك لشد انتباه الضحية، وتظل هي عالقة بين الصخور، فإذا ما اقتربت الضحية لأكل نهاية ذيلها انقضت عليها وافترستها.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 58168 ] نشر منذ 2 ساعتين

سبحان الله .. وهذا ماجٌبلت عليه لتعيش ,,

,, ومنها استلهم الخبثاء ، ملالي طهران ، مااحدثوه من خبث وبث السموم ولويلات في شتى انحاء الوطن العربي والإسلامي وكافة خلق الله في انحاء المعموره ,,

,, لعنهم الله وأخزاهم في الدنيا والآخره .. آمين ,,

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