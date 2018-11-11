وفاة مسن إثر سقوطه في بئر بسراة عبيدة

علي القحطاني(صدى):

توفي مسن يبلغ من العمر 70 عامًا، مساء السبت، إثر سقوطه في أحد الآبار بمحافظة سراة عبيدة.

وباشرت فرق الدفاع المدني، إخراج المسن من داخل البئر، ثم نقله الهلال الأحمر إلى المستشفى ولكن توفي فور وصوله.