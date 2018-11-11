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  • نشر : منذ 4 ساعات
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  • حوادث

وفاة مسن إثر سقوطه في بئر بسراة عبيدة

وفاة مسن إثر سقوطه في بئر بسراة عبيدة
علي القحطاني(صدى):

توفي مسن يبلغ من العمر 70 عامًا، مساء السبت، إثر سقوطه في أحد الآبار بمحافظة سراة عبيدة.

وباشرت فرق الدفاع المدني، إخراج المسن من داخل البئر، ثم نقله الهلال الأحمر إلى المستشفى ولكن توفي فور وصوله.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 58168 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يرحمه ويغفر له ويحسن عزاء من فقده ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 58168 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يرحمه ويغفر له ويحسن عزاء من فقده ,, آمين ,,

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