سفير المملكة في اليمن يشرح تفاصيل مشروع مطار مأرب.. ويكشف عن مشاريع كبرى
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن، محمد آل جابر، أن السعودية تتولى إقامة سلسلة مشاريع كبرى شاملة لإعادة إعمار اليمن.
وأضاف في سلسلة تغريدات له بموقع ” تويتر ” : ” مشروع مطار مأرب صمم من قبل شركة أمريكية متخصصة وسيتسع لـ2 مليون مسافر سنوياً ” .
وتابع : ” مشروع مطار مأرب سيوفر 5000 وظيفة خلال تنفيذه و 10000 وظيفة غير مباشرة ” ، مضيفًا : ” هناك مشاريع باليمن كمدينة الملك سلمان التعليمية و مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز ” .
واستطرد : ” الأسبوع المقبل سيفتتح مستشفى سيئون ومشاريع في جزيرة سقطرى والجوف، كما سيتم توسيع ميناء الغيظة وافتتاح مستشفى الغيظة قريباً ” .
وأكمل : ” تدشين مركز للكلى بمحافظة المهرة خلال 6 أشهر، والعمل قائم لافتتاح مطار المهرة أمام الطيران التجاري ” ، مضيفًا : ” سنوفر في ديسمبر المقبل 100 قارب شهرياً لصيادي محافظتي المهرة وسقطرى ” .
واختتم : ” اليمن اشقاؤنا وأهلنا وجيراننا وسندعمها، والاتهامات التي تطال التحالف باطلة .. فالسعودية تدعم اليمن .. لدينا تواصل مع البنك الدولي بحيث تتم إعادة الإعمار قريباً ” .
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