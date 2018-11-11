سفير المملكة في اليمن يشرح تفاصيل مشروع مطار مأرب.. ويكشف عن مشاريع كبرى

فهمي محمد(صدى):

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن، محمد آل جابر، أن السعودية تتولى إقامة سلسلة مشاريع كبرى شاملة لإعادة إعمار اليمن.

وأضاف في سلسلة تغريدات له بموقع ” تويتر ” : ” مشروع مطار مأرب صمم من قبل شركة أمريكية متخصصة وسيتسع لـ2 مليون مسافر سنوياً ” .

وتابع : ” مشروع مطار مأرب سيوفر 5000 وظيفة خلال تنفيذه و 10000 وظيفة غير مباشرة ” ، مضيفًا : ” هناك مشاريع باليمن كمدينة الملك سلمان التعليمية و مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز ” .

واستطرد : ” الأسبوع المقبل سيفتتح مستشفى سيئون ومشاريع في جزيرة سقطرى والجوف، كما سيتم توسيع ميناء الغيظة وافتتاح مستشفى الغيظة قريباً ” .

وأكمل : ” تدشين مركز للكلى بمحافظة المهرة خلال 6 أشهر، والعمل قائم لافتتاح مطار المهرة أمام الطيران التجاري ” ، مضيفًا : ” سنوفر في ديسمبر المقبل 100 قارب شهرياً لصيادي محافظتي المهرة وسقطرى ” .

واختتم : ” اليمن اشقاؤنا وأهلنا وجيراننا وسندعمها، والاتهامات التي تطال التحالف باطلة .. فالسعودية تدعم اليمن .. لدينا تواصل مع البنك الدولي بحيث تتم إعادة الإعمار قريباً ” .