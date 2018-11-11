إخلاء قريتي الوادي وباير بسبب السيول القادمة من الأردن

عادل الحربي(صدى):

قامت فرق الدفاع المدني في القريات، اليوم السبت، بإخلاء قريتي الوادي وباير بسبب السيول القادمة من الأردن.

وتمكنت فرق الدفاع المدني مع طيران الأمن، من إنقاذ 34شخصا عالقين في شعيب باير بسبب السيول.

ويذكر أن إدارة تعليم القريات أعلنت تعليق الدراسة غدًا الأحد، في مدارس المنطقة وبعض القرى التابعة لها، وأيضا في جامعة الجوف لكليات القريات وطبرجل.