بالصور.. أمطار على منطقة تبوك

تبوك(صدى):

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك شملت مدينة تبوك، ومحافظة الوجه شملت مركز المارة ومركز الرس و مركز أبو القزاز ومركز بداء وهجرة النخيرة وهجرة بحار والبرام والحنجور ووادي الدبوب , سالت على إثرها وادي الدبوب ووادي قطان ووادي زاعم ووادي أم حرض .

كما هطلت أمطار متوسطة على محافظة حقل شملت مركز علقان وضواحيه عقيرية والصدارة والظهر وعميق والمنبطح والصلاليه والخريج ومحطة البادية والطويلات والبيانه والقراحي, وعلى مركز أبو الحنشان شملت المركز وضواحيه شملت ردة رشيد ووادي مبرك , وعلى مركز الزيته شملت المراكز وضواحيه القطار ومسيل نتيش والنجيله وراس الزيته وام صوره , كما هطلت أمطار متوسطة على محافظة البدع شملت مركز العصيلية.

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على المراكز التابعة لمنطقة تبوك شملت مركز السرو وضواحيه، ومركز حالة عمار وضواحيه شملت المركز والعنيق والبديع, كما هطلت أمطار متوسطة على مركز شقري شملت وادي شقري القديمة والحفره والمكيمل والرويان وأبو الكور, وعلى مركز القليبية شملت مركز مديسيس ومركز المعظم شملت المهر والهمص والرويحاء.

كما هطلت مساء أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة حقل شملت مراكز الزيته وعلقان وأبو الحنشان وضواحيهم قرية ومسيل الشقه ومسيل الوادي الأبيض والخرج والقحزه , وعقيريه والصدارة والظهر ومحطة البادية والمجيفل والطويلات والبيانه , وتنينير ووردة رشيد ووادي مبرك.

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة مع زخات من البرد على محافظة تيماء شملت مركز العسافية وضواحيه المليسا والمجيفلة والغضيات والصوفي ورخيما ورجوم الخدام وابراق ازهيمة , وعلى مركز الكتيب شملت احزاباء وبقرات والفحيثاء , وعلى مركز ابيط شملت مشيطات ومفش المعدا والمعادي وطبش.

كما هطلت أمطار متوسطة على مركز نعمي التابع لمنطقة تبوك شملت المركز وضواحيه طلعت روى وجبل الشاطئ والسوح.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.