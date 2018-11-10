صياد يعتدي جنسيًا على فتاة من ذوي الهمم ثم يدعي الغرق!

واشنطن(صدى):

قضت محكمة أمريكية، بالسجن عامين ونصف عام، على صياد تظاهر بالموت غرقًا ليفلت من عقوبة السجن بتهمة الاعتداء الجنسي.

وكان ريان ميجاناك (35 عامًا) يواجه اتهامات رسمية بالاعتداء الجنسي على امرأة من أصحاب الهمم في عام 2016، وبعدا أبلغت صديقته عن اختفاءه.

وأنفقت هيئة حرس السواحل، أكثر من 384 ألف دولار في محاولاتها للبحث عنه، وتم اكتشاف أنه عمد لإغراق قاربه ثم اختبأ بالقرب من منزل والدته.

واعترفت صديقته، لوالديه أنه لا يزال على قيد الحياة ما أفسد خطته، وتم القبض عليه.