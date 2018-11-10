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بالصور.. وصول بعثة النصر إلى الدمام استعدادًا للقاء الاتفاق

بالصور.. وصول بعثة النصر إلى الدمام استعدادًا للقاء الاتفاق
نواف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي لنادي النصر، اليوم السبت، تغريدة عبر موقع التدوين القصير ” تويتر ” ، أعلن فيها عن وصول بعثة الفريق إلى مدينة الدمام، مساء اليوم.

وقال ” النصر ” في تغريدته: ” بحمد الله، وصلت الأن بعثة العالمي إلى الدمام، وذلك استعدادًا لمباراة فريقي ” النصر والاتفاق ” مساء غدٍ الأحد على استاد الأمير ” محمد بن فهد ” .

ويأتي ذلك قبل إنطلاق المباراة والمقرر لها غدًا الأحد، ضمن الجولة التاسعة بمنافسات دروي كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” .


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