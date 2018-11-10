الحمادي: لم نسجل حالات وفاة جراء موجة الأمطار في الرياض أو المحافظات
أكد المتحدث باسم الدفاع المدني بالرياض الرائد محمد الحمادي لا توجد أي حالات إصابات أو وفيات جراء موجة الأمطار في مدينة الرياض أو على مستوى المحافظات.
وأضاف متحدث الدفاع المدني بالرياض خلال برنامج ” ياهلا ” المئات على روتانا خليجية اليوم أن 21 جهة حكومية تعاونت مع غرفة القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بالرياض لمتابعة تنفيذ أعمال الدفاع المدني.
وأكد ” الحمادي ” أن أمير منطقة الرياض أمر بتشكيل لجنة خاصة لحصر الأضرار، واستقبال المتضررين من الأمطار، وإنهاء كافة إجراءاتهم.
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