الحمادي: لم نسجل حالات وفاة جراء موجة الأمطار في الرياض أو المحافظات

علي القحطاني(صدى):

أكد ‏المتحدث باسم الدفاع المدني بالرياض الرائد ‎محمد الحمادي لا توجد أي حالات إصابات أو وفيات جراء موجة الأمطار في مدينة ‎ الرياض أو على مستوى المحافظات.

‏وأضاف متحدث الدفاع المدني بالرياض خلال برنامج ” ياهلا ” المئات على روتانا خليجية اليوم أن 21 جهة حكومية تعاونت مع غرفة القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بالرياض لمتابعة تنفيذ أعمال الدفاع المدني.

‏وأكد ” الحمادي ” أن أمير منطقة الرياض أمر بتشكيل لجنة خاصة لحصر الأضرار، واستقبال المتضررين من الأمطار، وإنهاء كافة إجراءاتهم.