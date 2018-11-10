بعد وصفها بالسجينة.. البرود يسيطر على أول لقاء بين ” ميلانيا ومارجيت ” (صور)

باريس(صدى):

سيطر البرود وعدم التفاعل، على لقاء سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، بنظيرتها الفرنسية مارجريت ماكرون، اليوم السبت.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقرينته ميلانيا، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقرينته مارجريت، بقصر الإليزيه.

وتألقت ميلانيا بمعطف رائع باللون الأسود أضفى إليها المزيد من الشياكة والأناقة، والتي أكملتها مع تصفيفة شعر مميزة، فيما كانت مارجريت في انتظارها على درجات الأليزية، بمعطف باللون الكحلي.

يذكر أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه، منذ وصفت مارجريت ميلانيا بـ السجينة تعليقًا على سوء معاملة الرئيس ” ترامب ” لها والتي لمستها خلال زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية أبريل من العام الجاري.