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بالصور.. روبوت ينهى حياة مريض قلب بسبب خطأ طبي

بالصور.. روبوت ينهى حياة مريض قلب بسبب خطأ طبي
لندن(صدى):

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، واقعة قتل تسبب فيها روبوت لمريض بالقلب يدعى ” ستيفن بيتت ” ، عمره 69 عامًا، بعدما فشل في إجراء جراحة له.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن المحققون أكدو بأن الطبيب، الذي قاد جراحة الصمام التاجي على يد روبوت، التي خضع لها المريض ” ستيفن ” كأول شخص في بريطانيا، لم يتدرب بشكل كافٍ على التعامل مع الروبوت، لذلك قتل المريض، رغم أنه كان يملك فرص جيدة للنجاة.

وأشارت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أنه بالرغم ذلك لم يتم توجيه أي تهم للطبيب ” سوكومارات ” ، الذي يعمل الآن في أسكتلندا، ولفت المحققون إلى أنه لن يستخدم أي تقنيات روبوتية في عمله بعد الآن.

 


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4558 ] نشر منذ 22 دقيقة

ياقل الحيل هذا الحظ الاقشر ماتعلم ايلا فيه وين الفيران اختفو الحين امحق روبوت

[ عدد التعليقات: 58148 ] نشر منذ 15 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

,, تتعلمون في خلق الله بدون اي مبالات ، ولا محاسبه لكم …………؟

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