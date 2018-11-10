بالصور.. روبوت ينهى حياة مريض قلب بسبب خطأ طبي

لندن(صدى):

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، واقعة قتل تسبب فيها روبوت لمريض بالقلب يدعى ” ستيفن بيتت ” ، عمره 69 عامًا، بعدما فشل في إجراء جراحة له.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن المحققون أكدو بأن الطبيب، الذي قاد جراحة الصمام التاجي على يد روبوت، التي خضع لها المريض ” ستيفن ” كأول شخص في بريطانيا، لم يتدرب بشكل كافٍ على التعامل مع الروبوت، لذلك قتل المريض، رغم أنه كان يملك فرص جيدة للنجاة.

وأشارت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أنه بالرغم ذلك لم يتم توجيه أي تهم للطبيب ” سوكومارات ” ، الذي يعمل الآن في أسكتلندا، ولفت المحققون إلى أنه لن يستخدم أي تقنيات روبوتية في عمله بعد الآن.