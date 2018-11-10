تعيين سلطان أحمد بن سليم رئيسا لمجلس الإدارة

فيصل العنزي(صدى):

أعلنت ” فيرجين هايبرلوب ون ” ، الشركة الوحيدة التي طوّرت نظام هايبرلوب بشكل كامل وعلى نطاق واسع ، عن انتخاب سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ” موانئ دبي العالمية ” ، كرئيس مجلس إدارة جديد لها.

كما تمّ تعيين جاي وادلر، وهو أحد التنفيذيين الرائدين عالميا في مجال النقل العام والتكنولوجيا، كرئيس تنفيذي، حيث سينضم أيضا إلى مجلس إدارة الشركة.

ومع اختيار فريق الإدارة العليا الجديد، ستتمكن شركة ” فيرجين هايبرلوب ون ” من تحويل تركيزها من كونها شركة تكنولوجية ناشئة إلى شركة للنقل الجماعي. وستبدأ بتنفيذ أول نظام هايبرلوب في العالم بين بون ومومباي. ويأتي هذا الإعلان عقب الإعلان الأخير عن جولة جديدة للتمويل.

ويتمتّع السيد بن سليم بأكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في مجموعة واسعة من القطاعات ويقدّم خبرات قيادية قيّمة لمجلس الإدارة تدفع بالشركة إلى أفاق جديدة من التطور والنمو. وبعد جولة التمويل الأخيرة، ستصبح ” موانئ دبي العالمية ” أكبر مستثمر في شركة ” فيرجين هايبرلوب ون ” ، ما يعزز أهمية نظام هايبرلووب في نقل الركاب والبضائع الحساسة بسرعة الطيران وبتكلفة النقل بالشاحنات.

أما جاي وادلر، فقد قاد أكبر وأكثر أنظمة النقل تعقيدا في العالم، حيث عمل كرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة النقل الحضري في نيويورك، والرئيس التنفيذي لشركة ” إم تي آر كوربوريشن ” في هونج كونج، والمدير الإداري للنقل في لندن. وأدار مؤخرا منصة ” موتيفيت ” ، الرائدة عالميا في مشاركة الدراجات، قبل بيعها لصالح شركة ” ليفت ” . وشغل السيد وادلر سابقا منصب شريك في شركة ” ماكنزي ” ، حيث قاد ممارسات البنية التحتية العالمية لإحدى الشركات الاستشارية المعروفة.

وفي إطار تعليقه على خطة التعيينات الجديدة التي عمل عليها الفريق على مدى عدة أشهر ، قال سطان أحمد بن سليم: “مع دخولنا مرحلة جديدة في تطبيق نظام نقل جماعي جديد تمامًا ، برزت الحاجة إلى قائد يتمتّع بفهم عميق للنفل العام، وخبرة في تمويل البنية التحتية، وسجل حافل في تنفيذ المشاريع والنجاح في العمل مع الشركاء من الحكومات والقطاع الخاص.

ولم نتمكن من العثور على مرشح أكثر كفاءة وملاءمة من جاي وادلر لقيادة المرحلة القادمة من تطور الشركة وتحقيق النمو التاريخي لهذه الصناعة الجديدة ” .

وبدوره، قال جاي وادلر: ” تمحورت حياتي المهنية حول استخدام التكنولوجيا لتعزيز الابتكار في مجال النقل، لذا لم أتمكن من تفويت الفرصة لقيادة الشركة التي تمكّنت من ريادة تكنولوجيا الهايبرلوب.وأتطلّع قدما للانضمام إلى الشركة في هذه المرحلة من تطورها والعمل مع شركائنا لإحداث نقلة نوعية في السفر والتنمية الحضرية المستدامة ” .

وتركّز الشركة على مشروع رئيسي في الهند حيث أعلنت الحكومة مؤخرا عن مشروع هايبرلوب بين بون ومومباي كأحد مشاريع البنية التحتية في إطار تحالف دولي تشكل ” موانئ دبي العالمية ” و ” فيرجين هايبرلوب ون ” جهتين رئيسيتن فيه. وفي حال منحت الحكومة العقد، ستقوم الشركة بالبدء بإنشاء حلقة الاختبار البالغ طولها 11 كيلومتر عام 2019. وعقب إكتمال المشروع، يمكن لهايبرلوب اختصر زمن الرحلة بين مومباي وبون من 4 ساعات إلى 25 دقيقة.

وحلّ السيد سلطان بين سليم محلّ السير ريتشارد برانسون الذي تنحى من منصبه الشهر الفائت، بينما حلّ جاي وادلر محلّ السيد روب لويد الذي عمل كرئيس تنفيذي لأكثر من ثلاثة أعوام قاد من خلالها الشركة بنجاح خلال أكبر توسّع شهدته، بما في ذلك إنشاء نظام هايبرلوب الأول والوحيد من نوعه، وسلسلة من المشاريع العالمية، وإقامة عدد من جولات التمويل. وخلال هذه الفترة، توسّعت الشركة وباتت في طليعة الشركات في مجال تكنولوجيا الهايبرلوب. ويُشار إلى أنّ السيد باتريك ماك كول سيشغل مقعد السير ريتشار في مجلس الإدارة.