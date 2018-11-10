بالفيديو.. ” الماجد ” يوضح حرمانية مصافحة المرأة للرجل الأجنبي

علي القحطاني(صدى):

أفتى الشيخ ” سليمان الماجد ” قاضي الاستئناف، اليوم السبت، بحرمانية سلام المرأة على الرجل الأجنبي.

وقال ” الماجد ” ، في لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع عبر فضائية الرسالة، إن باعث الحكم هو سد الذرائع، ولا يجوز أن أتغاضى عن الحكم بالقول أن هذا الرجل ” شايب ” أو أن هذه المرأة يدها ” خشنة أكثر من الرجال، لأن الأمر به نص واضح كحرمانية الخمر لما فيه من فساد، وكحرمانية الخلوة الشرعية بين المرأة والرجل سواء كان صغير أو كبير ” .