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بالفيديو.. ” الماجد ” يوضح هل يشترط الطهارة أثناء قراءة القرآن من الجوال

بالفيديو.. ” الماجد ” يوضح هل يشترط الطهارة أثناء قراءة القرآن من الجوال
علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ سليمان الماجد، مدى ضرورة الطهارة أثناء قراءة القرآن الكريم من الجوال.

وأوضح في برنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أنه يعتبر مصحف إذا ظهرت فيه صورة مصحف، مشيرًا إلى أنه بعد البحث ظهر أنه ليس بمصحف لا بالشرع ولا بطريقة العلماء في الحكم على المصاحف.

وقال: ” لا حرج إذا مسّته المرأة الحائض من غير حائل، وكذلك من عليه جنابة أو عليه حدث أكبر فلا حرج في ذلك ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 58148 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاك الله خير ياشيخ واثابك ,, آمين ,,

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