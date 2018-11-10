بالفيديو.. ” الماجد ” يوضح هل يشترط الطهارة أثناء قراءة القرآن من الجوال

علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ سليمان الماجد، مدى ضرورة الطهارة أثناء قراءة القرآن الكريم من الجوال.

وأوضح في برنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أنه يعتبر مصحف إذا ظهرت فيه صورة مصحف، مشيرًا إلى أنه بعد البحث ظهر أنه ليس بمصحف لا بالشرع ولا بطريقة العلماء في الحكم على المصاحف.

وقال: ” لا حرج إذا مسّته المرأة الحائض من غير حائل، وكذلك من عليه جنابة أو عليه حدث أكبر فلا حرج في ذلك ” .