بالفيديو.. ” الماجد ” يوضح هل يشترط الطهارة أثناء قراءة القرآن من الجوال
كشف الشيخ سليمان الماجد، مدى ضرورة الطهارة أثناء قراءة القرآن الكريم من الجوال.
وأوضح في برنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أنه يعتبر مصحف إذا ظهرت فيه صورة مصحف، مشيرًا إلى أنه بعد البحث ظهر أنه ليس بمصحف لا بالشرع ولا بطريقة العلماء في الحكم على المصاحف.
وقال: ” لا حرج إذا مسّته المرأة الحائض من غير حائل، وكذلك من عليه جنابة أو عليه حدث أكبر فلا حرج في ذلك ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58148 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله خير ياشيخ واثابك ,, آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34351 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاك خير الجزاء يا شيخ