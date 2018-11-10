تعليم القريات: تعليق الدراسة يشمل الكادر الإداري والتعليمي

علي القحطاني (صدى):

أكدت إدارة التعليم بالقريات، أن تعليق الدراسة غدًا الأحد، يشمل الكادر الإداري والتعليمي بجميع المدارس.

وقالت الإدارة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” بناء على قرار سعادة مدير التعليم بتعليق الدراسة بجميع مدارس تعليم القريات والقرى التابعة لها حرصا على سلامة منسوبي ومنسوبات المدارس بسبب الحالة الجوية وجريان السيول ..نفيد الجميع بأن قرار التعليق يشمل الكادر الإداري والتعليمي بجميع المدارس ” .

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