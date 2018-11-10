تعليم القريات: تعليق الدراسة يشمل الكادر الإداري والتعليمي
أكدت إدارة التعليم بالقريات، أن تعليق الدراسة غدًا الأحد، يشمل الكادر الإداري والتعليمي بجميع المدارس.
وقالت الإدارة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” بناء على قرار سعادة مدير التعليم بتعليق الدراسة بجميع مدارس تعليم القريات والقرى التابعة لها حرصا على سلامة منسوبي ومنسوبات المدارس بسبب الحالة الجوية وجريان السيول ..نفيد الجميع بأن قرار التعليق يشمل الكادر الإداري والتعليمي بجميع المدارس ” .
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ابوناصر[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 42 دقيقة
أجواء اوربيه عندنا با القريات ناقص الزلاجات
اللهم اجعلها امطار خير وبركه وانفع بها البلاد والعباد
وينك يابومحمد والقرني عن هذي الأجواء روووووعه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58148 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يهنيكم ويبارك لكم فيما رزقكم اخوي ابو ناصر ,, اللهم آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58148 ] نشر منذ 25 دقيقة
شكراً على عزيمتك الكريمه ياالطيب ,,
,, ان شاء الله تربع دياركم ويكثر الكماء والزبيدي ، وتحلو الزياره ياالحبيب ,,