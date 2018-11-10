الضباب يجتاح 8 مناطق.. والأرصاد: سيستمر لـ 11 ساعة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عددًا من التنبيهات المتقدمة لمناطق ” عسير – مكة المكرمة – الجوف – القصيم- الباحة- الرياض- حائل – الحدود الشمالية ” .

ووصفت التنبيهات حالة الطقس بأنها عبارة من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتبدأ هذه الحالة في العاشرة مساء اليوم السبت، وتستمر حتى التاسعة صباح غد الأحد.

وأعلن الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار الحالة الجوية الماطرة على المملكة حتى يوم غد الأحد ما بين متوسطة إلى غزيرة.