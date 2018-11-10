النصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الاتفاق

نواف السالم(صدى):

اختتم الفريق الأول لنادي النصر تدريباته مساء اليوم تحت إشراف المدرب المكلف هيلدر استعداداً لمباراة الاتفاق، وذلك بحضور رئيس النادي سعود آل سويلم.

وقام المدرب هيلدر بالترحيب باللاعبين قبل بداية التدريبات، مقدما شكره لإدارة النادي على ثقتهم، ومتمنيا التوفيق في مباراة الغد أمام الاتفاق.

وبدأت التدريبات بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة، حيث طبق المدرب عدداً من الجوانب التكتيكية والتي اختتم بها تدريبات الفريق اليوم.

ومن المقرر أن تغادر مساء اليوم السبت بعثة الفريق الأول متوجهة إلى الدمام، وذلك استعدادا لمباراة الفريق مساء الغد أمام الاتفاق في الدمام.