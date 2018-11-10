معلمة في تبوك تنشأ قناة لتعليم اللغة الانجليزية مجانًا.. وتكشف السبب

محمود البلوي(صدى):

قامت معلمة من تبوك بانشاء قناة خاصة بها على يوتيوب؛ لتقدم من خلاله دروسًا مجانية لتعليم اللغة الإنجليزية.

وأوضحت المعلمة، عبير صالح البلوي خلال تصريحات تليفزيونية : إنها انشأت حساب لتعلم اللغة الإنجليزية مجانًا بسبب الاقبال الكبير على تعلم اللغة الإنجليزية عن طريق المعاهد المتخصصة بمبالغ مكلفة للغاية، مبينة أنها تعتمد في تعليم طلابها اللغة الإنجليزية على البعد عن طريقة التلقين وحشو المعلومات.

وأكدتً أنها توجه الطالب إلى مهارة اكتشاف المعلومات عبر إنشاء برنامج شروحات إلكتروني يعتمد في التعلم على الصورة في المقام الأول.

وأضافت البلوي أنها تستعين بمعلمات أخريات لتقديم دروس مجانية على الموقع، لتعظيم الاستفادة من التجربة التي أخذت في الانتشار بشكل كبير، على حد تعبيرها.