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شمس الكويتية تعلق بشكل غريب ومختلف على السيول.. ماذا قالت؟

شمس الكويتية تعلق بشكل غريب ومختلف على السيول.. ماذا قالت؟
الكويت(صدى):

علَّقت الفنانة شمس الكويتية، على الأمطار الغزيرة التي شهدتها الكويت وكوّنت سيولًا، بشكل مختلف ورومانسي.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” بأمطارها بسيولها بكل إللي ينقال عنها.. تضل أحلى بلد الكويت.. هوية الكويت.. ديمقراطية الكويت.. جمال وتراث حقيقي.. الكويت شعب متآخي متحضر جميل محب للحياة.. باختصار الكويت هي الحياة ” .

يذكر أن شمس، طرحت حديثا عبر قناتها الرسمية على موقع ” يوتيوب ” ، ألبومها الغنائي الجديد، بعنوان: ” شقيت ثوبي ” ، ويضم الألبوم 14 أغنية، متنوعة بين الأغاني الخليجية، والمصرية، واللبنانية.


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[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 1 ساعة

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