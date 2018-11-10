شمس الكويتية تعلق بشكل غريب ومختلف على السيول.. ماذا قالت؟

الكويت(صدى):

علَّقت الفنانة شمس الكويتية، على الأمطار الغزيرة التي شهدتها الكويت وكوّنت سيولًا، بشكل مختلف ورومانسي.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” بأمطارها بسيولها بكل إللي ينقال عنها.. تضل أحلى بلد الكويت.. هوية الكويت.. ديمقراطية الكويت.. جمال وتراث حقيقي.. الكويت شعب متآخي متحضر جميل محب للحياة.. باختصار الكويت هي الحياة ” .

يذكر أن شمس، طرحت حديثا عبر قناتها الرسمية على موقع ” يوتيوب ” ، ألبومها الغنائي الجديد، بعنوان: ” شقيت ثوبي ” ، ويضم الألبوم 14 أغنية، متنوعة بين الأغاني الخليجية، والمصرية، واللبنانية.