أزمة قلبية تنهي حياة مسن مصري شجّع الأهلي في نهائي أفريقيا

القاهرة(صدى):

توفى مصري يبلغ من العمر 80 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية، أثناء مشاهدته نهائي بطولة إفريقيا بين فريقه الذي يشجعه، وهو الأهلي المصري، والترجي التونسي، لحظة إحراز الأخير هدفه الثالث.

وقال أهالي القرية التي كان يسكن فيها المتوفي إنه كان يشاهد المباراة وسط أبنائه وأقاربه، وبعدما رأى أداء ناديه المخيب للآمال، ليصاب بالأزمة قبل أن تصل سيارة الإسعاف.

وأضافوا أن الراحل كان يحرص دوما، على متابعة مباريات كرة القدم، خاصة إذا كان فريقه المفضل وهو الأهلي، هو الذي يلعب.