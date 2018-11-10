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بالصور.. السجن مدي الحياة لشاب قتل صديقته ثم اغتصب جثتها

بالصور.. السجن مدي الحياة لشاب قتل صديقته ثم اغتصب جثتها
واشنطن(صدى):

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، عن نجاح أجهزة الأمن الأميركية في حل لغز جريمة قتل بشعة إرتكبها شاب يدعى ” جيسوس كامبوس ” بحق صديقته ” كارين بيريز ” البالغة 25 عام، قبل أن يقوم بإغتصابها، وذلك بعد أن رفض الضحية مطلبه في أن يلتقيا بموعد غرامي يجمعهم بأحد الشقق المهجورة، عقب الهروب من الحصص الدراسية.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن ” أجهزة الأمن ” تمكنت من إلقاء القبض على القاتل وتسليمه للمحاكمة، وتم صدور حكم عليه بسجنه مدى الحياة، عقابًا لجريمته النكرًاء .

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 58148 ] نشر منذ 1 ساعة

ارهابيون مجرمون ,,

,, مايبغالها كلام ,,

,, عليهم من الله مايستحقون ,,

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