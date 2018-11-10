طرقات قرى بني مالك .. من المسؤول؟!

وزارة الشؤون البلدية والقروية .. وزارة النقل والمواصلات .. لا أعلم أيكم يهمه أمرهم ؟! ولكن وجب علي أن أعرفكم عليهم فربما تهتموا لأمرهم !!

عبدالله.. ماجد.. نايف.. خالد .. عبدالرحمن .. محمد .. و.. و.. إلخ.

هم مواطنون يقبعون في بني جنوب الطائف لايهمهم تزيين الشوارع إن كانت كذلك ، ولايشغلهم إنارة الطرق الرئيسة إن كانت مكتملة ، ولا تعنيهم الحدائق حتى لو كانت مثل عدمها.

وحتى لايستغرب القارئ مما ذكرت آنفا أردف بقولي :

الذي يهمنا بصفتي أحدهم أكثر مما سبق هو الاعتناء بالطرق الموصلة للقرى التي يوما بعد آخر تضربها الأمطار وتجرفها السيول أمام مرتاديها من أبناء تلك القرى شيئا فـ شيئا.

ياسادة، الغيث خير وبركة ورحمة فهل ينتظر كل من له علاقة بتلك الطرق أن ندعوا الله أن لايغيثنا حتى يبقى الطريق ممهدا ؟!!

أنا لا أعرف من المسؤول تماما ولكنهم هم يعرفون فنأمل أن يصل الصوت لمن يهمه خدمة المواطنين وأن يتكرم و يقود سيارته دون أن ينزل منها سيرى كل شيء يدعو للخيبة والخذلان لأموال أهدرت دون الحفاظ عليها.

طرق بدون أرصفة ومصدات وتصريف منذ أعوام كيف لها أن تبقى كما هي في ظل وجود الأمطار ؟!!

أخيرا من يهمه الأمر : ( نظرة ولو جبر خاطر) ولك أن تسلك على سبيل المثال لا الحصر ( وادي الأشرق) والطرق التابعة لها فمشاريع طرقها للركاكة والضعف عنوان ولا أحد ينافسها .. فكل يوم يزداد الأمر سوءًا فتداركوا الوضع.

خارج النص :

لايكتم السر إلا من له شرف

السر عند كرام الناس مكتوم