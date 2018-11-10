‏⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ يتابع تداعيات التقلبات الجوية وما يواكبها من هطول أمطار الخير والبركة

محمد السعران(صدى):

يتابع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة حالياً وما يواكبها من هطول أمطار الخير والبركة التي تشهدها مدن ومحافظات المنطقة ، موجها سموه جهات الأختصاص أخذ جميع التدابير اللازمة، والعمل لإزالة مخلفات الأمطار والسيول .

وأكد سموه على أمانة المنطقة ومديرية الدفاع المدني وإدارة الطرق وإدارة المرور بالقيام بالمهام المناطة بهم بكل اقتدار وكفاءة وبمسح كامل لجميع الطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة ، سائلاً سموه الله تعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة ويعم بنفعها أرجاء البلاد .