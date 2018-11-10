الاتفاق: مبولحي جاهز للقاء النصر غدًا

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الاتفاق، اليوم السبت، أن تدريبات الفريق المسائية شهدت مشاركة الحارس الجزائري ” رايس مبولحي ” ، وذلك لأول مرة منذ إصابته بكدمة في الركبة قبل أسبوعين والتي خضع على إثرها لبرنامج تأهيلي مكثف، وبدا مبولحي جاهزًا لمشاركة الفريق في مباراته المرتقبة يوم غدٍ الأحد أمام النصر.

وأدى ” فريق الاتفاق ” آخر تدريباته على ملعب ” عبدالله الدبل ” اليوم، حيث وضع مدرب الفريق ليوناردو راموس بصمته الفنية الأخيرة على الفريق قبل مواجهته المرتقبة يوم غداً الأحد، والتي يستضيف فيها النصر ضمن الجولة التاسعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ومن جهة أخرى أكد مدير الفريق الأول ” سياف البيشي ” على رغبة جميع اللاعبين بكسب المباراة وعدم التفريط بالنقاط، وبين البيشي عن استعداد اللاعبين وعزمهم على تحقيق نتيجة إيجابية والظفر بنقاط المباراة وإسعاد جماهير الاتفاق.