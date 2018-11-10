الوطن يفوز على النصر في دوري البراعم

الرياض(صدى):

ضمن دوري ممتاز البراعم، تغلب براعم نادي الوطن لكرة القدم مساء اليوم السبت على شقيقه براعم نادي النصر في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي النصر بالرياض .

حيث حقق الوطن الفوز بعد ما كان متأخر بهدف دون مقابل ليقلب النتيجة بثلاثية مقابل هدف أحرز اللاعب إبراهيم حلبه هدفين واللاعب بندر هندي هدف.

وجاء هذه الإنتصار بقيادة المدرب سلطان عواجي ومساعده حسين هدوان والمعد البدني الدكتور محمد المرح ومدير الفريق الأستاذ سعد قصادي المهدي.

فيما اشاد رئيس نادي الوطن الدكتور محمد حبيبي بالنتائج التي حققها براعم النادي مطالباً أبناءه اللاعبين بمزيداً من الجهد، لتحقيق اللقب ورفع أسم جازان عامة وضمد الحبيبة على وجه الخصوص.