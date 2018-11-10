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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

مواطن ينجو من الموت عقب اختراق طلق ناري لزجاج مركبته بنجران

مواطن ينجو من الموت عقب اختراق طلق ناري لزجاج مركبته بنجران
نايف السالم(صدى):

نجا المواطن ” محمد آل جواد ” ، اليوم السبت، من موت محقق، بسبب إختراق طلق ناري طائش لزجاج مركبته الأمامي في حي الخليف بنجران.

وطالب ” المواطنون ” ، إمارة نجران والمسؤولين وشيوخ القبائل بالتشديد على المواطنين بمنع استخدام الأسلحة في المناسبات والأفراح، لما قد ينجم عنها من وفيات وإصابات ضمن مسلسل حصد الأرواح الناتج عن التهور.

وعلى صعيد أخر كثفت ” الجهات الأمنية ” في نجران، البحث عن جاني أصاب أخر بطلق ناري، على خلفية شجار وقع بينهم في ” سوق الجوالات ” بالفيصليه مساء اليوم.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 58148 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله على سلامته ,,

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