تواجد سحب ركامية رعدية على طول الطريق من الرياض إلى الشرقية

حمود العنزي (صدى):

بينت صور رادارات الطقس، اليوم السبت، تواجد سحب ركامية رعدية على طول الطريق من منطقة الرياض إلى المنطقة الشرقية.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية كميات الأمطار التقديرية منها، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الحالة الجوية الماطرة على المملكة حتى يوم غد الأحد ما بين متوسطة إلى غزيرة.

وتوقعت الهيئة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق الشرقية، والقصيم، والرياض، غدًا الأحد.

ويذكر أنه تم تعليق الدراسة في مدارس القريات والقرى التابعة لها غدًا الأحد بسبب الحالة الجوية التي تشهدها المملكة.