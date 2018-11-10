تواجد سحب ركامية رعدية على طول الطريق من الرياض إلى الشرقية
بينت صور رادارات الطقس، اليوم السبت، تواجد سحب ركامية رعدية على طول الطريق من منطقة الرياض إلى المنطقة الشرقية.
وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية كميات الأمطار التقديرية منها، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الحالة الجوية الماطرة على المملكة حتى يوم غد الأحد ما بين متوسطة إلى غزيرة.
وتوقعت الهيئة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق الشرقية، والقصيم، والرياض، غدًا الأحد.
ويذكر أنه تم تعليق الدراسة في مدارس القريات والقرى التابعة لها غدًا الأحد بسبب الحالة الجوية التي تشهدها المملكة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58148 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحمي المسلمين من كل ضرر,, آمين ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3341 ] نشر منذ 1 ساعة
اخطر مافي طريق الرياض الشرقيه
الضباب وقوة الامطار والغبار
ﻷن الطريق اغلبه شاحنات
سواقين يمشون بسرعة رغم وجود ساهر
ويتجاوزون المسارات ولا همهم احد
اذا سألته ليش يقول لك مافيه مشكله تأمين
يعجبني نظام في الامارات
اي شاحنه تتجاوز المسار الايمن
تغرم عشرة الاف درهم وترحيل ليتهم يطبقونه عندنا