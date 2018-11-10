بدر العامر: الدراما ذراع الحكومة التركية للترويج إلى مفاهيهما

علي القحطاني(صدى):

نشر الباحث في الاتجاهات الفكرية ” بدر العامر ” ، اليوم السبت، مجموعة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، عن ” الدراما التركية أرطغرل وأخواته ” ، موضحًا استخدام الحكومة التركية للدراما للترويج إلى مفاهيمها المستهدفة.

وقال ” العامر ” في تغريدته: ” أن الدراما تعتبر الذراع الإعلامي والفكري الذي تستخدمه الحكومة التركية في سبيل الترويج إلى مفاهيمها من خلال ” الإسقاط ” التاريخي الذي يمهد لحالة نفسية وقابلية للمشروع المراد تنفيذه في المنطقة، فهي ليست دراما شركات تجارية بل دراما حكومية.

وأضاف ” العامر” ، أنه من خلال تتبع وفحص لمضامين ثلاث مسلسلات تركية تاريخية : ” أرطغرل، السلطان عبدالحميد، كوت العمارة ” نستطيع استكشاف ما بين سطور المشاهد والرسائل الصريحة والمبطنة التي تسعى هذه المسلسلات إيصاله إلى المتابع والمتابع العربي على سبيل التحديد، لافتًا إلي أن الثلاث مسلسلات تهتم بحقبتين : حقبة ” التأسيس ” للأتراك سياسيًا من خلال عرض سيرة والد مؤسس الدولة التركية عثمان بن أرطغرل، والحقبة القريبة من خلال آخر سلاطين الدولة العثمانية السلطان عبدالحميد، ثم المعركة الشهيرة بين الترك والبريطانيين في ” كوت العمارة ” .

وأكمل ” العامر ” في تغريداته، أن هناك قواسم مشتركة بين الثلاث مسلسلات تحاول ترسيخ قيم معينة في ذهنية المتابع من زوايا مختلفة، وكلها تريد الوصول بالمتابع إلى عظمة الأتراك، وأهمية قيادتهم للمسلمين، وتأخر رتبة العرب كثيرًا عنهم ، وصفاء أفكارهم ومناهجهم والحط من قيمة العرب في كل هذه الأعمال .