تبوك تترقب زيارة الملك سلمان وتويتر يشتعل بالترحيب

محمود البلوي(صدى):

أطلقت إمارة منطقة تبوك⁩ الهاشتاق الرسمي بتويتر والهوية الرسمية لزيارة خادم الحرمين الشريفين ⁧الملك سلمان بن عبدالعزيز⁩ يحفظه الله ولمنطقة ⁧تبوك⁩.

وقد تفاعل المغردون مع وسم تبوك تزدان بقدوم سلمان عبر موقع التواصل العالمي ” تويتر ” ، وأطلقوا من خلاله الكثير من عبارات الترحيب بمناسبة زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله لمدينة تبوك .

وتنوعت التغريدات من قبل أهالي تبوك في مواقع التواصل الاجتماعي وشملت عبارات ترحيبية وقصائد شعرية وصور وشيلات وطنية ومقاطع فيديو ترحيبيه بالملك سلمان حفظه الله .