تبوك تترقب زيارة الملك سلمان وتويتر يشتعل بالترحيب
أطلقت إمارة منطقة تبوك الهاشتاق الرسمي بتويتر والهوية الرسمية لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله ولمنطقة تبوك.
وقد تفاعل المغردون مع وسم تبوك تزدان بقدوم سلمان عبر موقع التواصل العالمي ” تويتر ” ، وأطلقوا من خلاله الكثير من عبارات الترحيب بمناسبة زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله لمدينة تبوك .
وتنوعت التغريدات من قبل أهالي تبوك في مواقع التواصل الاجتماعي وشملت عبارات ترحيبية وقصائد شعرية وصور وشيلات وطنية ومقاطع فيديو ترحيبيه بالملك سلمان حفظه الله .
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