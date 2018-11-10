الزلفي تحتضن نشاط الهايكنج.. وفريق المشاة يرفعون هذه العبارة فوق جبل طويق

علي القحطاني(صدى):

قام فريق مشاة الزلفي برفع عبارة صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز: ” همة السعوديين مثل جبل طويق لا تنكسر ” فوق جبل طويق، وذلك في هايكنج نهاية طويق فجر أمس الجمعة، وانطلقت رحلة الهايكنج بالمشي بالوادي وصولاً إلى الجبل، ثم الصعود والعودة مرة أخرى بمسافة إجمالية تقدر بثماني كيلومترات.

جاء ذلك بمشاركة نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، الدكتور عبدالله الفهد، وعدد من أعضاء فريق مشاة الزلفي ودراجي الزلفي.

ويستغل مشاة الزلفي هذه الأجواء الجميلة لتنظيم نشاط المشي في الطبيعة (الهايكنج)، مستهدفين بذلك الأماكن السياحية بالمحافظة والتي لا يعرفها الكثير من الناس.