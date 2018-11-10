بالصور.. الهلال ينهي تحضيراته لـ لقاء الوحدة

نواف السالم(صدى):

أنهى فريق الهلال، مساء اليوم، تحضيراته لـ لقاء الوحدة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ المدير الفني خورخي جيسوس المران، بشرح عددًا من الجمل الفنية، ومن ثم أدى اللاعبون تدريبات لياقية وفنية.

كما فرض الجهاز الفني عددًا من التطبيقات التكتيكية، وكذلك طبَّق ” جيسوس ” تطبيقات مخصصة في حالتي الدفاع والهجوم.

واختتم المران بمناورة على نصف مساحة الملعب، فيما يتسعد اللاعبون الآن للمغادرة إلى الطائف.

ويلتقي الهلال الوحدة، غدًا الأحد، على ملعب الملك عبدالعزيز، في تمام السادسة والثلث.