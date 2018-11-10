مدني مكة: مصرع شخصين بجدة والطائف بسبب الأمطار

نايف السالم(صدى):

كشف الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، عن وفاة شخص بجدة نتيجة انهيار ” بركس ” بسبب الأمطار التي ضربت المحافظة مؤخرًا، وأصابة آخر نتيجة سقوط سقف غرفة عليه.

وأعلن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن البلاغات التي باشرتها الفرق كانت ناجمة عن الأمطار حتي الساعة 8:00 صباحًا كانت ١٩ بلاغ تلقاها مركز العمليات الموحدة وكمية الأمطار كانت من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة .

وأضاف ” مدني مكة ” ، أنه في الطائف باشرت الفرق ٤ بلاغات، حيث لقي شخص مصرعه إثر حادث سير مروري وأصيب شخص آخر إثر حادث سير مروري، وتم إنقاذ ٧ مركبات وكانت كمية الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأوضح ” الدفاع المدني ” ،أنه سُجلت 3 بلاغات بالعاصمة المقدسة، تم إنقاذ مركبة عقب سيول أودية المضيق ووادي عرنة، وكانت كمية الأمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وأشار ” الدفاع مدني ” ، إلى تسُجل بلاغ واحد عن إصابة شخص نتيجة سقوط ديكور منزل في الليث، وكانت كمية الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، وفي خليص سُجل بلاغ واحد، وكانت كمية الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.