فرع هيئة البيئة بالشمالية يشارك في يوم الجودة العالمي

تبوك(صدى):

شاركت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة بالمنطقة الشمالية، بالمعرض الذي نظمته أدارة التعليم بتبوك, بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2018 م بشعار “الجودة داعمة وبفخر”, وذلك في بارك مول بتبوك.

واستعرضت الهيئة من خلال ركنها أبرز المبادرات البيئية والأرصادية وتطبيقاتها في الميدان تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الهيئة لأعلى مستويات الجودة المطبقة عالمياً.

واشتمل الركن وسائل عرض للخدمات المقدمة وسبل الحصول عليها ومنها النظام الآلي للإنذار المبكر لمعرفة تنبيهات الظواهر الجوية قبل حدوثها، وكذلك النشرات الجوية ومؤشر جودة الهواء.

وهدفت مشاركة الهيئة بالمعرض إلى رفع مستوى الوعي البيئي للمجتمع حيث يتم مشاركة الزائرين بمعلومات وإحصائيات عن البيئة وأهمية المحافظة عليها وآلية الابلاغ عن اَي ممارسات او أنشطة تؤثر على البيئة, لغرس وتنمية الحس الأرصادي والبيئي حفاظاً وصوناً على ثروات ومقدرات هذا الوطن للأجيال القادمة.

يذكر أن المعرض الذي استمرت فعالياته على مدى ثلاثة أيام, هدف إلى تسليط الضوء على الجودة ويبرز ممارساتها، ويرفع من مستوى الوعي من خلال نشر ثقافة الجودة في المجتمع المحلي، وكذلك تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين وإبراز أفضل ممارسات الجودة في الإدارات الحكومية والهيئات والجمعيات بتبوك.