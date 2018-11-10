مدير عام تعليم الرياض يتوج متوارية ومتكيف بكأسي وزارة التعليم لفئة المعلم والطالب  

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

نيابة عن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى؛ رعى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي مساء اليوم السبت حفل بطولة سباق الفروسية السادس والعشرين على كأسي وزارة التعليم لفئة المعلم والطالب, وذلك للموسم الحالي 1440هــ بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وذلك بحضور مدير عام نادي الفروسية الأستاذ عادل المزروع ومساعد مدير عام تعليم الرياض للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله الغنام ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية د. حمدان العمري وعدد من قادة تعليم الرياض .

هذا وقد توج الوهيبي الفائز بكأس ‎الطالب للفرس متوارية للمالك مهل وصل البقمي .

كما توج الفائز بكأس المعلم للجواد ‏متكيف للمالك محمد بن حمد آل رشيد .

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض ملاك الجياد الفائزة ‏مؤكدًا أن كأس وزارة التعليم لفئة المعلم والطالب تهتم برياضة الفروسية ويعكس الدعم الكبير الذي توليه الوزارة لهذه الرياضة، والحرص على غرسها في نفوس أبنائها الطلاب والطالبات باعتبارها جزءاً من هويتنا الإسلامية والتاريخية والحضارية.

هذا وقد تكون حفل السباق السادس والعشرين من 10 أشواط, حيث خصص الشوط السادس للمنافسة على كأس وزارة التعليم لفئة الطلاب بجائزة قدرها 120 ألف ريال للأفراس المحلية مفتوح الدرجات في عمر سنتين بمسافة 1600متر, فيما خُصص الشوط الثامن للمنافسة على كأس وزارة التعليم لفئة المعلم بجائزة 120 ألف ريال للجياد المحلية مفتوح الدرجات في عمر سنتين بمسافة 1600متر .

الجدير بالذكر أن ‏كشافة ‎تعليم الرياض قد شاركت في ‎سباق الفروسية بأكثر من ٤٥٠ كشافاً من مختلف المراحل الكشفية وأكثر من ٤٠ قائداً كشفياً.