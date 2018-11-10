شاب يرسل صور زوجته في أوضاع خاصة لأقاربها انتقامًا منها

القاهرة(صدى):

قرر شاب مصري الانتقام من زوجته واقاربها بسبب خلافات بينهم، حيث قام بتصويرها في أوضاع مخلة وإرسال الصور لأقاربها انتقامًا منهم.

ولاحظت الزوجة تلقيها رسائل ابتزاز من رقم هاتف محمول مجهول يرسل لها صور لها وهي في شقتها.

وقدمت الزوجة بلاغ للنيابة العامة، حيث تم القبض على زوجها وإحالته لمحكمة الجنح بتهمة التشهير بزوجته.