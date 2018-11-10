حساب المواطن يجيب على تساؤل حول ” المبلغ المرتجع “

نايف السالم(صدى):

تفاعلت خدمة عملاء حساب المواطن، اليوم السبت، مع استفسار أحد المواطنين عبر الحساب الرسمي للبرنامج بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، حول ” المبلغ المرتجع ” ، حيث وجه مواطن يدعى ” أبو تركي ” سؤالًا للحساب ” بشأن المبلغ المرتجع موضحًا أنه دخل حسابه بالبرنامج ليجد به مبلغ مرجع 650 ريالًا، ومبلغ مدفوع 707 ريالا، المقرر إيداعها يوم غدً الأحد، فما معنى ذلك؟ ” .

وأجابته ” خدمة العملاء ” قائلة: ” إن المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك، وسيتم صرفه مع دفعة شهر نوفمبر ، لافتة إلي أنه من المقرر إيداع الدعم صبيحة يوم الأحد؛ لأن اليوم العاشر ” السبت ” موعد إيداع الدعم إجازة.