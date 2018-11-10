بالفيديو.. متخصصة طفولة توضح الكلمات السحرية التي تساعد في تربية الأبناء

أميرة خالد(صدى):

‏كشفت متخصصة في الطفولة المبكرة الكلمات السحرية التي يمكن أن يستخدمها الاباء والأمهات في تربية أبنائهم ، وكيفية توظيف الكلمة بشكل صحيح معهم.

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وأوضحت مها الحقباني أستاذة الطفولة المبكرة بجامعة الملك سعود خلال برنامج ” سيدتي ” المذاع على روتانا خليجية أن الكلمة سحر، وأن جميع الأهالي هدفهم أن يكون الطفل منظم ويذاكر دروسه ويتعامل مع أقرانه بطريقه جيدة لكن اسلوبنا وطريقتنا ولاتخدم الهدف الذي نريده.

وأضافت ” الحقباني “: لابد أن نركز على عدة نقاط لدى الطفل أولا إيجابياته يجب ان نساعد في أن تنمو ، النقطة الثانية الوصف لابد أن التقط الأشياء التي يقومون بها الأطفال وأعلق عليها وصفا بدون اي أحكام فذلك يشعر الطفل بالتقدير، ثالثا لغة الجسد اتحدث مع الطفل بلغة النظر والاحساس فتأثر أكثر عليه، رابعا الألقاب استخدم أجمل الألقاب مع الطفل حيث يغرس في الطفل أثر عظيم، اخيرا الدعاء ادعي للطفل وارفع الصوت عند الدعاء حتى يشعر انه مهم عند والديه،؛مؤكدة أن الدعاء يطمئن نفوس وقلوب الأطفال.