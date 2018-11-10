محمد الدويش: النصر ليس بحاجة إلى هلالي
أكد الناقد الرياضي، محمد الدويش، أن نادي النصر يستحق أفضل النصراويين، وليس بحاجة إلى هلالي ، وذلك بعد إقالة مديره الفني في أعقاب الهزيمة أمام الأهلي.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ليعملوا فيه فليس بحاجة الى هلالي لم يجد له مكاناً في الهلال ولا الشباب ولا إلى نصراوي هناك من هو أفضل منه في مجاله ” .
ويحتل نادي النصر المركز الثاني برصيد 19 نقطة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3322 ] نشر منذ 32 دقيقة
الهلال مسبب لهم ازمه نفسيه😂😂
يا باربي خليك في ناديك وراسك تحت
ولا تطالع فوق عشان ما تنكسر رقبتك راح تتعبون 😂😂😂