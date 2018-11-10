محمد الدويش: النصر ليس بحاجة إلى هلالي

طلال الغامدي(صدى):

أكد الناقد الرياضي، محمد الدويش، أن نادي النصر يستحق أفضل النصراويين، وليس بحاجة إلى هلالي ، وذلك بعد إقالة مديره الفني في أعقاب الهزيمة أمام الأهلي.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ليعملوا فيه فليس بحاجة الى هلالي لم يجد له مكاناً في الهلال ولا الشباب ولا إلى نصراوي هناك من هو أفضل منه في مجاله ” .

ويحتل نادي النصر المركز الثاني برصيد 19 نقطة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.