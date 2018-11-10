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محمد الدويش: النصر ليس بحاجة إلى هلالي

محمد الدويش: النصر ليس بحاجة إلى هلالي
طلال الغامدي(صدى):

أكد الناقد الرياضي، محمد الدويش، أن نادي النصر يستحق أفضل النصراويين، وليس بحاجة إلى هلالي ، وذلك بعد إقالة مديره الفني في أعقاب الهزيمة أمام الأهلي.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ليعملوا فيه فليس بحاجة الى هلالي لم يجد له مكاناً في الهلال ولا الشباب ولا إلى نصراوي هناك من هو أفضل منه في مجاله ” .

ويحتل نادي النصر المركز الثاني برصيد 19 نقطة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3322 ] نشر منذ 32 دقيقة

الهلال مسبب لهم ازمه نفسيه😂😂
يا باربي خليك في ناديك وراسك تحت
ولا تطالع فوق عشان ما تنكسر رقبتك راح تتعبون 😂😂😂

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