وفاة الشيخ ” حمود اللاحم ” رائد العمل الدعوي بالفلبين

سالم المطيري(صدى):

توفى الشيخ حمود بن محمد بن عبدالعزيز اللاحم، صباح اليوم، بمسقط رأسه في مدينة بريدة بعد أكثر من أربعة عقود قضاها في العمل الدعوي بالداخل والخارج.

وستقام الصلاة على الفقيد بعد صلاة العشاء بجامع محمد بن عبدالوهاب (الونيان) ببريدة، والعزاء في المقبرة.

ويذكر أن ” اللاحم ” هو مؤسس مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي البطحاء بالرياض، والمركز الإسلامي بالفلبين ( إسكاق ) وعدد كبير من المراكز الإسلامية في شمال ووسط وجنوب الفلبين.