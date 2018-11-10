سفارة المملكة لدى الأردن تؤكد سلامة جميع المواطنين المقيمين في الأردن

عمان(صدى):

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن، سلامة جميع المواطنين المقيمين والزائرين في الأردن، وأنهم جميعاً بخير، مبينة أنها ومن خلال غرفة العمليات لم تتلقى أي اتصال أو تبيلغ عن حادثة لمواطنين سعوديين بسبب الحالة الجوية التي تتعرض لها الأردن وما تبعها من تداعيات .

وقال المتحدث الرسمي للسفارة عبدالسلام بن عبدالله العنزي في تصريح صحفي اليوم : ” إنه وبتوجيهات ومتابعة سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، تم تجهيز فريق عمل وغرفة عمليات وأرقام للاتصال تعمل لخدمة المواطنين السعوديين على مدار 24 ساعة، مطالباً المواطنين بالتواصل مع الأرقام المنشورة على موقع السفارة الرسمي أو في مواقع التواصل الاجتماعي ( توتير، وفيس بوك ) في حال تعرضهم لا قدر الله لأي طارئ .

وبين أن السفارة قد أهابت بالمواطنين السعوديين في الأردن من مقيمين وزائرين، أخذ الحيطة والحذر خلال القيادة على الطرق ، نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي الذي تمر به الأردن هذه الأيام .