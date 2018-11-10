بالفيديو.. توقعات الأرصاد باستمرار الحالة المطرية على بعض مناطق المملكة غدًا
نشر الحساب الرسمي لـ ” الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ” ، اليوم السبت، تغريدة تضمنت مقطع فيديو لتوقعات الهيئة حول حالة الطقس بالمملكة ليوم غدًا الأحد.
وأوضحت ” الهيئة ” ، أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ” الشرقية ، القصيم ، الرياض ” .
وأضافت ” الهيئة ” ، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على كلًا من ” نجران، جازان، عسير، الباحة ” وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها.
وأشارت ” الهيئة ” ، إلي أن السماء ستكون غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي ” الجوف والحدود الشمالية ” ، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.
حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد 1440/03/03 هـ الموافق 2018/11/11 م في #المملكة #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة #طقس_السعودية #نرصد_ونحمي pic.twitter.com/TNmFWVaxBD
— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) November 10, 2018
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