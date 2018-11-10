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بالفيديو.. توقعات الأرصاد باستمرار الحالة المطرية على بعض مناطق المملكة غدًا

بالفيديو.. توقعات الأرصاد باستمرار الحالة المطرية على بعض مناطق المملكة غدًا
نايف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي لـ ” الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ” ، اليوم السبت، تغريدة تضمنت مقطع فيديو لتوقعات الهيئة حول حالة الطقس بالمملكة ليوم غدًا الأحد.

وأوضحت ” الهيئة ” ، أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ” الشرقية ، القصيم ، الرياض ” .

وأضافت ” الهيئة ” ، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على كلًا من ” نجران، جازان، عسير، الباحة ” وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها.

وأشارت ” الهيئة ” ، إلي أن السماء ستكون غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي ” الجوف والحدود الشمالية ” ، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.


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