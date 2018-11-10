التدخين ومشاكل ما بعد العمل الجراحي

فيصل العنزي(صدى):

على الرغم من تعالي الصيحات المطالبة بالتوقف عن التدخين وعلى الرغم من تيقن المدخنين من الأخطار المحدقة بهم من جراء إصرارهم على تناول هذا السم الزعاف فإن هذه المخاطر تصبح أشد فتكاً بالإنسان عندما يتعرض المدخن لعمل جراحي وخصوصاً هؤلاء الذين يدخنون أكثر من عشر سجاير في اليوم فهم معرضون وبشكل كبير للمشاكل التنفسية في فترة ما بعد العمل الجراحي عدا عن المشاكل التخديرية .

إن التدخين يعمل على تثبيط الاستجاية المناعية في الجسم وخصوصا على الجهاز التنفسي مما يجعل المدخنين عرضة للإنتانات أكثر من غيرهم ، كما أنه يقلل من نسبة الأوكسجين في الخلايا على حساب زيادة أول أوكسيد الكربون في الخلايا الدموية وهذا يرفع نسبة الإصابة بنقص التروية القلبية والوعائية .

لذلك فإن إيقاف التدخين قبل العمل الجراحي هو أول ما ينصح به المدخن، حيث إن إيقاف التدخين لمدة 24 ساعة قبل العمل الجراحي يقلل خطورة الإصابة بأمراض الشرايين القلبية، بينما إيقاف التدخين لمدة أسبوع قبل العمل الجراحي يحسن وظيفة الخلايا البالعة الموجودة في الحويصلات الرئوية والتي لها دور كبير في الوظيفة المناعية في الجهاز التنفسي ، على حين أن إيقاف التدخين لمدة ستة أسابيع قبل الجراحة يجعل الوظيفة المناعية لخلايا T تعود لوظيفتها الطبيعية . لذلك فإن كل المرضى الذين سوف يخضعون لعمل جراحي وطبعاً المقصود هنا الجراحة الباردة وليس الإسعافية وخصوصاً الذي يستدعي الجلوس الطويل في الفراش في فترة ما بعد العمل الجراحي بأن لا يتساهلوا بالامتناع عن التدخين على الأقل لمدة ستة أسابيع قبل الجراحة لفسح المجال لجهازهم المناعي بممارسة نشاطه الطبيعي ، وفي حال عدم التزام المريض بهذه النصيحة فإننا نطالبه بإيقاف التدخين على الأقل لمدة 12- 24 ساعة قبل الجراحة مما يقلل من خطر الإصابة بنقص التروية القلبية.

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​ *أخصائي الجراحة العامة

​ بمستشفى الحمادي بالرياض