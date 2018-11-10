بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تضرب عرعر والدفاع المدني يحذر
تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو، يوضح الحالة المطرية التي تعرضت لها منطقة ” عرعر ” .
وأظهر ” الفيديو ” ، غرق الشوارع نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة، مما أدي إلي مطالبة ” الدفاع المدني ” المواطنين بتوخي الحذر والحيطة والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم.
امطار غزيرة تشهدها #عرعر ..والدفاع المدني ينوه بتوخي الحذر والحيطة والابتعاد عن بطون الاودية ومجاري السيول .. pic.twitter.com/G07tm6hvj5
— جاسر الصقري (@jasseralsagri) November 10, 2018
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