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بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تضرب عرعر والدفاع المدني يحذر

بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تضرب عرعر والدفاع المدني يحذر
علي القحطاني (صدى):

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو، يوضح الحالة المطرية التي تعرضت لها منطقة ” عرعر ” .

وأظهر ” الفيديو ” ، غرق الشوارع نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة، مما أدي إلي مطالبة ” الدفاع المدني ” المواطنين بتوخي الحذر والحيطة والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم.


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