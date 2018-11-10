بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تضرب عرعر والدفاع المدني يحذر

علي القحطاني (صدى):

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو، يوضح الحالة المطرية التي تعرضت لها منطقة ” عرعر ” .

وأظهر ” الفيديو ” ، غرق الشوارع نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة، مما أدي إلي مطالبة ” الدفاع المدني ” المواطنين بتوخي الحذر والحيطة والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم.