” وفاء الشرقية ” يثمن دور منسقيه ويدعو للتعاون لخدمة الفئات المستفيدة

فيصل العنزي(صدى):

عقد مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم بالمنطقة الشرقية لقائه السنوي لمنسقي ومنسقات وفاء بمكاتب التعليم بالمناطق وناقش اللقاء الخطة السنوية للمكتب والتي تضمنت حزمة من البرامج كما تضمن اللقاء مناقشة الإنجازات التي تحققت خلال العام والتحديات التي تواجهه وثمن المنسقون خلال اللقاء ومن خلال استعراض استمرارية العمل الجهود التي يقوم بها المكتب وكافة العاملين فيه حيث رغم قلة الامكانات إلا أن الوعي بأهمية العناية والرعاية لفئات مكتب وفاء يكسب العمل متعة تختلف عن بقية الأعمال وتحدثت مديرة مكتب وفاء بالمنطقة الشرقية غنية الغافري في اللقاء الذي حضره منسقي وفاء في كل من مكتب ” شرق وغرب الدمام وبقيق والقطيف والخبر والخفجي وراس تنورة عن ضرورة استشعار القيمة العالية التي يحملها المكتب وهي قيمة الوفاء والتي اكتسبها الطلاب والطالبات من التضحيات التي قدمها آباءهم من شهداء الواجب و منسوبي التعليم المتوفين والذين يعتبر العمل لهم شرف وفخر يسعد الإنسان به وأشارت إلى أنه بلغ عدد الطلاب والطالبات ٣١٠ طالب وطالبة مؤكدة على ضرورة تعاون قائدوا المدارس في إدراج الطلاب في نظام نور حيث يشكل الإدخال أهم العقبات التي تواجه المكتب كما تطرقت الغافري خلال الاجتماع لعدد من الشراكات والتي تخدم أبناء المكتب مثمنة تعاون الجهات الخيرية والمؤسسات المبادرة في الدعم والمساندة.

من جانبه قدم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د.ناصر الشلعان شكره وتقديره لمنسقي مكتب وفاء والذين ساهمو في نجاح برامج المكتب وفعالياته وحث كافة الإدارات والمكاتب إلى التعاون من أجل تقديم أفضل الخدمات كما أكد على قائدي المدارس على التعاون في استكمال البيانات من خلال برنامج نور والذي يشكل المرجع الأساسي لطلاب المكتب.